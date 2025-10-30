«Ливерпуль» проиграл 6 из 7 последних матчей. Дальше – «Астон Вилла», «Реал» и «Ман Сити»

«Ливерпуль» выиграл лишь один из семи последних матчей.

Команда Арне Слота была разгромлена «Кристал Пэлас » (0:3) в Кубке английской лиги.

За последний месяц мерсисайдцы провели семь игр и сумели обыграть только «Айнтрахт» (5:1) в Лиге чемпионов. При этом они уступили «Брентфорду» (2:3), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Челси» (1:2) и «Галатасараю» (0:1), а также проиграли «Кристал Пэлас» (1:2) в чемпионате.

1 ноября «Ливерпуль » встретится с «Астон Виллой», 4-го – с «Реалом», 9-го – с «Манчестер Сити».