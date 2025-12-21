«Ювентусу» интересен греческий вратарь «Лацио» Мандас. Римляне хотят 15 млн евро и бонусы

«Ювентусу» интересен греческий вратарь «Лацио» Мандас.

«Ювентус» проявляет интерес к греческому вратарю «Лацио » Христосу Мандасу , сообщает инсайдер Football Italia Альфредо Педула.

«Лацио» оценивает своего резервного вратаря более чем в 15 млн евро плюс бонусы.

«Юве» заинтересовался Мандасом на фоне ситуации вокруг Маттиа Перина . Запасной голкипер туринцев хочет вернуться в «Дженоа».

Однако «Ювентус » готов отпустить Перина лишь в том случае, если найдет ему замену.