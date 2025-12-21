«Ювентусу» интересен греческий вратарь «Лацио» Мандас. Римляне хотят 15 млн евро и бонусы
«Ювентусу» интересен греческий вратарь «Лацио» Мандас.
«Ювентус» проявляет интерес к греческому вратарю «Лацио» Христосу Мандасу, сообщает инсайдер Football Italia Альфредо Педула.
«Лацио» оценивает своего резервного вратаря более чем в 15 млн евро плюс бонусы.
«Юве» заинтересовался Мандасом на фоне ситуации вокруг Маттиа Перина. Запасной голкипер туринцев хочет вернуться в «Дженоа».
Однако «Ювентус» готов отпустить Перина лишь в том случае, если найдет ему замену.
Опубликовано: Sports
Источник: Football Italia
