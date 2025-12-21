  • Спортс
Кейн признан человеком года по версии Kicker: «Его беговая работа и игра в обороне – это не что-то само собой разумеющееся для классического форварда»

Кейн признан Kicker человеком года.

Редакция Kicker выбрала человека года.

Это звание досталось форварду «Баварии» Харри Кейну.

«Мы больше смотрели на то, какой вклад этот выдающийся бомбардир вносит в игру команды помимо умения реализовывать моменты. Его беговая работа и игра в обороне – это не что-то само собой разумеющееся для классического форварда», – мотивировали свой выбор сотрудники журнала.

В 2025 году Кейн выиграл чемпионат Германии (первый трофей в своей карьере) и Суперкубок Германии. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Kicker
