Кейн признан человеком года по версии Kicker: «Его беговая работа и игра в обороне – это не что-то само собой разумеющееся для классического форварда»

Кейн признан Kicker человеком года.

Редакция Kicker выбрала человека года.

Это звание досталось форварду «Баварии» Харри Кейну .

«Мы больше смотрели на то, какой вклад этот выдающийся бомбардир вносит в игру команды помимо умения реализовывать моменты. Его беговая работа и игра в обороне – это не что-то само собой разумеющееся для классического форварда», – мотивировали свой выбор сотрудники журнала.

В 2025 году Кейн выиграл чемпионат Германии (первый трофей в своей карьере) и Суперкубок Германии. Его статистику можно изучить здесь .