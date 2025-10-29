  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки «Реала» считают Алонсо «отстраненным» – в отличие от Анчелотти. Окружению футболистов ограничили доступ на тренировочную базу (The Athletic)
64

Игроки «Реала» считают Алонсо «отстраненным» – в отличие от Анчелотти. Окружению футболистов ограничили доступ на тренировочную базу (The Athletic)

В «Реале» считают поведение Хаби Алонсо «отстраненным».

Как пишет The Athletic со ссылкой на источники, близкие к мадридской команде, игроки считают нового главного тренера «отстраненным и недоступным» – в отличие от Карло Анчелотти, который пользовался большой популярностью у футболистов. 

Это ощущение отстраненности отразилось и на количестве специалистов, которые работают с командой на тренировках. Алонсо решил, что занятия могут посещать только те сотрудники, чье присутствие действительно необходимо. То же самое относится и к доступу в раздевалку во время матчей: тренер сократил количество людей, которые могут заходить туда перед играми и в перерывах, чтобы «обеспечить большее ощущение уединения и концентрации». Однако после финального свистка двери открыты для всех сотрудников.

Кроме того, при испанском специалисте был ограничен доступ на тренировочную базу для членов окружения игроков. Раньше там могли находиться их родственники, агенты и друзья. 

Некоторые игроки «Реала» недовольны требованиями Алонсо и считают, что у них мало свободы для демонстрации своих качеств на поле (The Athletic)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoХаби Алонсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Педри пропустит 3 недели. У хавбека «Барсы» травма бедра
19 минут назад
Винисиус извинился за реакцию на замену в класико: «Иногда страсть берет верх, я всегда хочу побеждать и помогать команде. Мой дух соперничества рождается из любви к «Реалу»
28 минут назад
Провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА по тяжбе с организаторами Суперлиги. Союз должен «прекратить антиконкурентное поведение»
36 минут назад
Эвра о «Юве»: «Мы утратили настоящие ценности. Нынешнее поколение – бренды, рэперы, модники, лезут в политику. А мы играли ради футболки и истории. Мир изменился, не только футбол»
54 минуты назад
Хлусевич рассмотрит уход из «Спартака» зимой из-за нехватки игрового времени. Приоритет – аренда (Metaratings)
сегодня, 11:37
«Реал» все еще хочет продлить контракт с Винисиусом до 2030 года, несмотря на напряженные отношения игрока с Алонсо. Клуб настроен оптимистично
сегодня, 11:19
Юран и «Серик Беледиеспор» расторгли контракт. Тренер работал в клубе с июля
сегодня, 11:07
Задержаны еще двое подозреваемых по делу о попытке похищения Андрея Мостового: «Один из них предлагал остальным денежное вознаграждение»
сегодня, 10:55Видео
Альбиоль о словах Ямаля про «Реал»: «Это неправильно, но он и сам это понял. Нужно уважать такой клуб и его историю. Ламин подумал, что он среди друзей и что его никто больше не слышит»
сегодня, 10:45
У Робиньо нет привилегий в тюрьме: «Рацион, режим сна – все такое же, как у других заключенных. Нам разрешают играть в футбол в свободное от работы воскресенье»
сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Спартака» Бабич перенес операцию на колене после разрыва «крестов»
сегодня, 11:45
Сычев о том, что «Локо» не продал Батракова в Саудовскую Аравию: «На 100% верное решение. Алексей еще не достиг своего пика, с точки зрения имиджа будет важно продать его в топ-лигу»
сегодня, 11:28
Мэддисон о Football Manager 26: «Ощущение, что в мобилку играешь. Анимации говняные, игроки опять по полю летают»
сегодня, 11:16
Сергей Ташуев: «Объедини сейчас сборные России, Украины и Грузии с Хвичей – боролись бы за самые высокие места. Могли бы до полуфинала ЧМ дойти, как в 1966-м»
сегодня, 08:36
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 08:18
«Интер» – «Фиорентина». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 07:55
Фабио Челестини: «Мы на пределе. Надеемся, что дотянем до зимнего перерыва»
сегодня, 07:45
«Арсенал» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 07:31
Пакета опроверг желание покинуть «Вест Хэм» в январе. Летом клуб отказался продать хавбека «Астон Вилле»
сегодня, 07:22
Гендиректор «Ариса»: «Мне казалось, что Кокорин значительно более легкомысленный персонаж. Это оказалось не так. Целый сезон он был капитаном»
сегодня, 06:52