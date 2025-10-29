  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  Дмитрий Губерниев: «Те, кому дорог российский спорт, понимают, зачем нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться»
Дмитрий Губерниев: «Те, кому дорог российский спорт, понимают, зачем нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться»

Дмитрий Губерниев считает, что нужно показывать Олимпиаду-2026 в России.

Телеканал «Матч ТВ» направил коммерческое предложение в Международный олимпийский комитет (МОК) по покупке прав на трансляцию зимних Олимпийских игр.

«Считаю, предстоящую Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Чемпионаты мира и Европы по футболу без наших же показывали, а в Италии будут выступать наши ребята. К тому же, это будет полезно для тех ребят, которые когда-то вернутся на мировую арену. Они увидят лучших.

Те, кто не хотят этого, могут выбросить пульт и помалкивать. Их это не касается. Если человеку дорог спорт в нашей стране, он понимает, зачем нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться, показать, как они родину любят.

Мы ведь проходили это во время Олимпиады в Париже. Сначала эти люди любили родину, а потом быстро переобувались», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. На данный момент на них отобрались трое россиян – фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Российские лыжники и биатлонисты не допущены к отборочным соревнованиям и не смогут выступить на Играх. 

Дмитрий Васильев: «Олимпиаду не стоит показывать в России. Это затратная история, а желающих смотреть из патриотических соображений будет немного»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
