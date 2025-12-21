  • Спортс
  Бурруль о фоле Вейги на Ямале: «Явная красная, Ламин получает удар сзади, когда уже контролирует мяч и пространство. Повторяется ситуация с Маркао на «Бернабеу»
Бурруль о фоле Вейги на Ямале: «Явная красная, Ламин получает удар сзади, когда уже контролирует мяч и пространство. Повторяется ситуация с Маркао на «Бернабеу»

Альфонсо Перес Бурруль: фол Вейги на Ямале – явная красная карточка.

Альфонсо Перес Бурруль поддержал решение Хавьера Альберолы Рохи удалить Ренату Вейгу за фол на Ламине Ямале в матче «Вильярреал» – «Барселона».

«Это очень явная красная карточка. Повторяется ситуация с Маркао на «Бернабеу».

К тому же Ламин получает удар сзади, когда уже контролирует мяч и пространство вокруг себя», – сказал бывший рефери.

«Вильярреал» – «Барселона». 0:1 – Рафинья забил с пенальти, Вейга удален! Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
