Бурруль о фоле Вейги на Ямале: «Явная красная, Ламин получает удар сзади, когда уже контролирует мяч и пространство. Повторяется ситуация с Маркао на «Бернабеу»
Альфонсо Перес Бурруль: фол Вейги на Ямале – явная красная карточка.
Альфонсо Перес Бурруль поддержал решение Хавьера Альберолы Рохи удалить Ренату Вейгу за фол на Ламине Ямале в матче «Вильярреал» – «Барселона».
«Это очень явная красная карточка. Повторяется ситуация с Маркао на «Бернабеу».
К тому же Ламин получает удар сзади, когда уже контролирует мяч и пространство вокруг себя», – сказал бывший рефери.
«Вильярреал» – «Барселона». 0:1 – Рафинья забил с пенальти, Вейга удален! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
