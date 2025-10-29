Эвра о «Юве»: «Мы утратили настоящие ценности. Нынешнее поколение – бренды, рэперы, модники, лезут в политику. А мы играли ради футболки и истории. Мир изменился, не только футбол»

Патрис Эвра раскритиковал отношение игроков «Ювентуса» к делу.

«Дорогие «ювентини», я видел сообщения от людей, которые хотят видеть меня директором или тренером, но я закончил карьеру четыре года назад и не собираюсь возвращаться в футбол, потому что мне пришлось бы пожертвовать всем ради футбола, а я сейчас слишком наслаждаюсь жизнью. Я счастливый человек и поэтому буду эгоистичен в этом вопросе.

Я просто хочу вернуться к вопросу об увольнении Тудора . Спасибо тренеру за все. Это послание для игроков. Когда увольняют тренера, это означает, что вы не выполнили свою работу на поле. Такое случилось со мной только один раз за всю мою карьеру – когда я был в «Манчестер Юнайтед», Дэвида Мойеса уволили. Я чувствовал дерьмово и надеюсь, что игроки «Ювентуса » чувствуют то же самое, потому что за последние пару лет у них сменилось 3 или 4 тренера.

Вы в «Юве», вы должны брать на себя ответственность. Проблема в том, что это не работает с новым поколением, это мягкое поколение. Поэтому все комментаторы и эксперты, которые являются бывшими игроками, тратят свое время на разговоры с ними.

Мы были футболистами, мы играли ради страсти, ради футболки, ради истории, ради того, чтобы накормить наши семьи. Это поколение в большей мере спортсмены, чем игроки. Они бренды, они рэперы, модники, лезут в политику. Слишком много отвлекающих факторов. Вот почему я не строг к ним: у нас не было таких отвлекающих факторов. Мы ели, спали, играли в футбол, вот и все.

Мир изменился, не только футбол. «Юве» полностью изменился, мы утратили настоящие ценности. Я помню свою первую игру с Андреа Аньелли , я был рад видеть историю повсюду: у нас были Павел Недвед , Платини и другие. Однажды я вернусь в футбол, но не сейчас. Я говорю это только потому, что, когда ты играешь за «Юве», тебе приходится жертвовать всем, включая свою семью.

Лучшее чемпионство в моей жизни было при Максе Аллегри в сезоне-2014/15. Кажется, мы занимали 13-е место в лиге, проиграли «Сассуоло», многие игроки хотели избавиться от Макса, но я видел то же самое в «Юнайтед», когда они думали, что Мойес был единственной причиной их поражений. Уберите тренера, и у вас больше не будет оправданий. Если вы не хотите оставаться в «Юве», тогда уходите. Вы слишком мягкотелы», – сказал бывший защитник «Ювентуса» в видео, опубликованном в социальных сетях.