Юран и «Серик Беледиеспор» расторгли контракт. Тренер работал в клубе с июля
Сергей Юран покинул «Серик Беледиеспор».
Турецкий клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером по согласию сторон.
Российский специалист возглавлял «Серик Беледиеспор» с июля этого года. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице второго дивизиона Турции, набрав 13 очков после 11 туров, и вылетела из Кубка страны.
Ранее сообщалось, что в клубе задерживают зарплату. Юран говорил, что может уйти из команды. Писали, что 50% акций турецкого клуба купил бывший инвестор обанкротившихся «Химок» Туфан Садыгов. Утверждалось, что у Юрана и Садыгова был конфликт.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм «Серик Беледиеспор»
