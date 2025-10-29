Юран и «Серик Беледиеспор» расторгли контракт. Тренер работал в клубе с июля

Сергей Юран покинул «Серик Беледиеспор».

Турецкий клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером по согласию сторон.

Российский специалист возглавлял «Серик Беледиеспор » с июля этого года. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице второго дивизиона Турции , набрав 13 очков после 11 туров, и вылетела из Кубка страны.

Ранее сообщалось , что в клубе задерживают зарплату. Юран говорил , что может уйти из команды. Писали, что 50% акций турецкого клуба купил бывший инвестор обанкротившихся «Химок» Туфан Садыгов. Утверждалось , что у Юрана и Садыгова был конфликт.