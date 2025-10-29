17

Даниила Касаткина экстрадируют в США

Российскому баскетболисту грозит тюремный срок по делу о киберпреступлениях.

По информации CGTN Francais, суд Парижа одобрил запрос на экстрадицию 26-летнего Даниила Касаткина в США.

Остановить эту процедуру теперь могут только высшие чиновники Франции – министр юстиции или премьер-министр. На саму процедуру выдачи может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев.

Основанием для экстрадиции стало обвинение в участии в деятельности хакерской группировки, за что в США предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: CGTN Francais
logoДаниил Касаткин
происшествия
logoЕдиная лига ВТБ
