«Ак Барс» выиграл 11-й матч подряд – 4:0 с «Металлургом». Команда Гатиятулина сократила отставание от лидирующих на Востоке магнитогорцев до одного очка
«Ак Барс» продлил серию побед до 11 матчей.
Команда Анвара Гатиятулина обыграла «Металлург» (4:0) в матче регулярного сезона FONBET чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» не проигрывает с 29 сентября – у него 11 побед подряд. Казанский клуб занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 очко. Отставание от «Металлурга» при равенстве матчей составляет один балл.
1 ноября «Ак Барс» примет «Ладу».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
