«Ак Барс» выиграл 11-й матч подряд – 4:0 с «Металлургом». Команда Гатиятулина сократила отставание от лидирующих на Востоке магнитогорцев до одного очка

«Ак Барс» продлил серию побед до 11 матчей.

Команда Анвара Гатиятулина обыграла «Металлург » (4:0) в матче регулярного сезона FONBET чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» не проигрывает с 29 сентября – у него 11 побед подряд. Казанский клуб занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 очко. Отставание от «Металлурга» при равенстве матчей составляет один балл.

1 ноября «Ак Барс » примет «Ладу».