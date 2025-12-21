Семеньо хочет перейти в «Ливерпуль», «Ман Сити» – второй вариант. Вингер «Борнмута» также интересен «МЮ» и «Тоттенхэму»
Вингер «Борнмута Энтойн Семеньо хочет перейти в «Ливерпуль».
Как сообщает The Guardian, главный тренер мерсисайдцев Арне Слот видит в Семеньо преемника Мохамеда Салаха, переговоры о подписании вингера зимой также ведут «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Семеньо склоняется к переходу в «Ливерпуль» и рассматривает «горожан» в качестве запасного варианта, при этом неопределенность с будущим Пепа Гвардиолы в клубе не повлияет на решение футболиста.
Отмечается, что в трансфере Семеньо также заинтересован «Тоттенхэм», однако этот трансфер считается маловероятным. Отступные вингера в размере около 65 млн фунтов, включая бонусы за лояльность и агентские выплаты, вступят в силу с начала января.
В нынешнем сезоне на счету Семеньо 8 голов и 3 ассиста в 16 матчах АПЛ. Подробную статистику 25-летнего вингера можно найти здесь.