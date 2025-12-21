Три топ-клуба АПЛ претендуют на вингера «Борнмута» Энтойна Семеньо.

Вингер «Борнмута Энтойн Семеньо хочет перейти в «Ливерпуль».

Как сообщает The Guardian, главный тренер мерсисайдцев Арне Слот видит в Семеньо преемника Мохамеда Салаха, переговоры о подписании вингера зимой также ведут «Манчестер Сити » и «Манчестер Юнайтед ».

Семеньо склоняется к переходу в «Ливерпуль » и рассматривает «горожан» в качестве запасного варианта, при этом неопределенность с будущим Пепа Гвардиолы в клубе не повлияет на решение футболиста.

Отмечается, что в трансфере Семеньо также заинтересован «Тоттенхэм», однако этот трансфер считается маловероятным. Отступные вингера в размере около 65 млн фунтов, включая бонусы за лояльность и агентские выплаты, вступят в силу с начала января.

В нынешнем сезоне на счету Семеньо 8 голов и 3 ассиста в 16 матчах АПЛ. Подробную статистику 25-летнего вингера можно найти здесь .