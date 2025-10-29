У СКА две победы подряд впервые с сентября – над «Сибирью» и «Сочи». Команда Ларионова идет 9-й на Западе

СКА выиграл два матча подряд.

Команда Игоря Ларионова обыграла «Сибирь » дома (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

В прошлом матче армейцы разгромили «Сочи» (8:1).

СКА одержал две победы подряд впервые с сентября. Команда идет на 9-й строчке в таблице Западной конференции с 20 очками, отставая от идущего 8-м ЦСКА на 2 балла.

31 октября СКА сыграет в гостях с «Локомотивом».