«Наполи» и «Рома» набрали по 21 очку в Серии А – больше всех. «Интер» и «Милан» отстают на 3 балла, «Комо» – на 5, «Ювентус» – на 6
«Наполи» сохранил первое место в Серии А после 9-го тура.
Действующие чемпионы набрали 21 очко и опережают «Рому» благодаря разности голов.
«Интер» и «Милан» набрали по 18 баллов, «Комо» – 16, «Болонья» и «Ювентус» – по 15. Три последние строчки на данный момент у «Дженоа» (3 очка), «Фиорентины» (4) и «Пизы» (4 после 8 игр).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости