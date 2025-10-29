Некоторые игроки «Реала» недовольны требованиями Алонсо и считают, что у них мало свободы для демонстрации своих качеств на поле (The Athletic)

Некоторые игроки «Реала» недовольны изменениями при Хаби Алонсо.

Как пишет The Athletic, когда 43-летний специалист пришел на пост главного тренера мадридской команды, то обнаружил, что «в ее раздевалке множество плохих привычек ».

Одним из первых его посланий игрокам заключалось в том, что при нем всем придется больше бегать и работать, когда соперник будет владеть мячом, а без этого никому не будет гарантировано место в составе.

Алонсо поговорил с опытными игроками, включая капитанов, чтобы разработать новый свод правил. Среди прочего, было решено подчеркнуть важность пунктуальности – и штрафов за опоздания пока не было, – а также интенсивной работы и самоотдачи на тренировках.

«Хаби постарался обеспечить более строгую дисциплину и порядок в повседневной жизни, контролируя расписание, проводя больше профилактических занятий в тренажерном зале, а также групповые и индивидуальные видеосессии», – сообщил один из источников в клубе.

При этом отмечается, что некоторые футболисты, пользующиеся авторитетом, недовольны изменениями и считают, что их не уважают. Несколько источников утверждают, что игроки расстроены тем, что теперь у них мало свободы для демонстрации своих лучших качеств на поле.

«Некоторые из них выиграли так много трофеев, не делая [того, что требует Алонсо], что, когда им это навязали, они стали жаловаться. Это не секрет, о некоторых ситуациях сообщалось [в СМИ]. Это нормально, особенно в случае с теми, кто был неприкосновенен», – сказал один из источников.

Отмечается, что более строгий и требовательный подход испанского тренера в «Реале » притовопоставляют тому, как обстояли дела при Карло Анчелотти .