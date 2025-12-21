  • Спортс
  • Глушаков о лимите: «Если убрать всех легионеров, то не будет прогресса РПЛ. И так деградируем, а играть между собой – это чемпионат пивзавода получается»
7

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев говорил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ ужесточат. На смену «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке на сезон и 5 на поле».

«Я много раз высказывался про лимит на легионеров. Каждому легионеру есть своя роль. Если убрать всех легионеров, то не будет прогресса чемпионата России. Если будут приезжать топовые легионеры, то будут расти молодые футболисты, и русские футболисты могут стать топовыми.

Всех легионеров нельзя убирать, но и привозить ниже среднего тоже не хотелось бы. Мы тогда вообще будем деградировать. И так сейчас деградируем, потому что все играют в одном соку, а играть между собой – это чемпионат пивзавода получается», – сказал Глушаков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
лимит на легионеров
logoДенис Глушаков
logoпремьер-лига Россия
