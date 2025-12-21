Азиатская конфедерация объявила о создании Лиги наций

В Азиатской конфедерации появится новый международный турнир.

Азиатская футбольная конфедерация анонсировала создание собственной Лиги наций.

Турнир будет проводиться во время международных пауз ФИФА . Формат и сроки запуска соревнования будут объявлены дополнительно после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.



«Лига наций АФК – важный шаг вперед в нашем постоянном стремлении поддерживать развитие наших 47 ассоциаций-членов. Внедряя структурированную соревновательную платформу во время проведения международных матчей ФИФА, с более стабильным календарем и четкими спортивными стимулами, мы стремимся обеспечить постоянный доступ к матчам высокого уровня, одновременно решая проблемы, связанные с логистикой и расходами, с которыми сталкиваются сборные.



Помимо спортивных преимуществ, мы также наблюдаем большой интерес и растущий спрос со стороны наших коммерческих партнеров на соревнования в стиле Лиги Наций, что отражает их привлекательность как для болельщиков, вещательных компаний и заинтересованных сторон, так и для их способности предоставлять более привлекательный и рыночный международный футбольный продукт», – сказал генеральный секретарь АФК Датук Сери Виндзор Джон.