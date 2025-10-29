Педри пропустит 3 недели. У хавбека «Барсы» травма бедра
Педри пропустит ближайшие матчи «Барселоны» из-за травмы.
Как сообщает журналист As Хави Мигель, у полузащитника каталонского клуба выявлено повреждение мышцы бедра.
22-летний футболист пропустит около трех недель и не сможет принять участие в матчах против «Брюгге» и «Сельты», которые состоятся 5 и 9 ноября соответственно.
Игру с «Эльче» 2 ноября испанец пропустил бы из-за красной карточки, полученной в концовке встречи с «Реалом» (1:2).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Хави Мигеля
