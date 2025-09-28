  • Спортс
  • «Атлетико» переехал «Реал», покер Глушенкова, поражения «МЮ», «Ливерпуля» и «Челси», российских паралимпийцев восстановили и другие новости
10

«Атлетико» переехал «Реал», покер Глушенкова, поражения «МЮ», «Ливерпуля» и «Челси», российских паралимпийцев восстановили и другие новости

1. В 10-м туре Мир РПЛ «Зенит» дома разобрался с «Оренбургом» (5:2) благодаря первому в карьере покеру Максима Глушенкова и приблизился к лидерам в таблице. «Локомотив» дома одолел «Рубин» (1:0). «Краснодар» на выезде не смог сломить «Ростов» (0:0) в южном дерби. «Ахмат» разгромил «Акрон» (3:0).

2. В 7-м туре Ла Лиги «Атлетико» на своем поле переехал «Реал» (5:2) в мадридском дерби, Хулиан Альфарес оформил дубль, забив с пенальти и со штрафного. «Атлетико» забил 5 голов «Реалу» в официальном матче впервые за 75 лет! Все результаты дня – здесь.

3. В 6-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Брентфорду» (1:3), «Ливерпуль» в гостях проиграл «Кристал Пэлас» (1:2) с голом на 97-й минуте, «Челси» в меньшинстве был обыгран «Брайтоном» (1:3), 2+1 Холанда помогли «Манчестер Сити» дома разгромить «Бернли» (5:1), «Тоттенхэм» на своем поле на 94-й спасся в матче с «Вулверхэмптоном» (1:1). «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» уступили в один день в Премьер-лиге впервые за 31 год!

4. В FONBET КХЛ СКА в гостях победил «Сочи» (4:2), «Металлург» уступил «Ак Барсу» (3:4), «Салават Юлаев» дома проиграл «Авангарду» (2:5) и другие результаты дня.

5. В 5-м туре Серии А «Ювентус» в Турине не выиграл у «Аталанты» (1:1), «Интер» в гостях переиграл «Кальяри» (2:0).

6. Паралимпийский комитет России полностью восстановлен в правах. Российские паралимпийцы будут выступать на международных турнирах с флагом и гимном.

7. В 5-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд в гостях справилась с «Майнцем» (2:0), «РБ Лейпциг» – с «Вольфсбургом» (1:0), «Байер» на выезде победил «Санкт-Паули» (2:1). «Боруссия» Менхенгладбах и «Айнтрахт» забили аж 10 голов (4:6).

8. Стартовали контрольные прокаты фигуристов сборной России. Короткие программы показали мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты.

9. Андреева, Потапова, В. Кудерметова, Пегула, Швентек, Радукану вышли в 3-й круг теннисного турнира в Пекине, Шнайдер, Самсонова, Александрова, Калинская, Осака выбыли.

10. В 1/2 финала чемпионата мира по волейболу Италия обыграла Польшу, Чехия уступила Болгарии.

11. В 6-м туре Лиги 1 «Монако» без травмированного Александра Головина в гостях проиграл «Лорьяну» (1:3), «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым в запасе обыграл «Осер» (2:0).

12. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в своей первой гонке на выносливость на «Нордшляйфе» в классе GT3.

Цитаты дня:

Александр Тихонов про бан Израиля: «Страна-чудовище, надо бахнуть по ней. Называем себя сверхдержавой, нигде не участвуем, жалуемся. Надо жить по «Тарзану» – в джунглях сильный имеет все»

Дегтярев о снятии санкций с паралимпийцев: «Этот прецедент станет ориентиром для МОК и других федераций, которые будут более сговорчивыми»

Хабиб Нурмагомедов: «Гвардиола – великий тренер, но недостаточно, ему нужен еще десяток сезонов. Фергюсон и Анчелотти лет 30 были в топе»

Аморим о критике тактики «МЮ»: «Всегда одно и то же: когда мы побеждаем – это не из-за системы, когда проигрываем – это из-за системы»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
