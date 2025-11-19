Ольмо про 2:2 с Турцией: «Испания могла забить еще один гол. Мы должны лучше играть при стандартах»

Дани Ольмо: Испания рада, что попала на ЧМ, но должна лучше играть при стандартах.

Дани Ольмо оценил выход сборной Испании на ЧМ-2026.

Испанцы заняли первое место в отборочной группе, сыграв в заключительном туре вничью с Турцией (2:2).

«Мы не праздновали с такой же эйфорией, как в предыдущем матче [с Грузией – 4:0]. Хотелось доиграть до конца и не пропустить. Послевкусие горьковато-сладкое, но мы рады, что попали на чемпионат мира.

Мы могли забить еще один гол. Мы должны лучше играть при стандартах», – сказал хавбек сборной Испании.