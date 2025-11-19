Робертсон о выходе Шотландии на ЧМ: «Никогда не сдаемся! Заставили страну поволноваться, но оно того стоило»
Эндрю Робертсон: Шотландия едет на чемпионат мира, мы никогда не сдаемся.
Эндрю Робертсон оценил выход сборной Шотландии на ЧМ-2026.
Шотландцы заняли первое место в отборочной группе после того, как в заключительном туре обыграли Данию (4:2), забив два гола в добавленное ко второму тайму время.
«Этот результат как нельзя лучше говорит, какая у нас команда. Мы никогда не сдаемся! Мы всегда продолжаем идти до конца!
Один из самых безумных матчей. Мы заставили страну серьезно поволноваться, но я уверен, что оно того стоило. Мы едем на чемпионат мира!» – сказал капитан сборной Шотландии.
