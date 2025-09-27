0

«Ахмат» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

«Ахмат» примет «Акрон» в 10-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «Ахмат-Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Премьер-лига. 10 тур
27 сентября 11:00, Ахмат-Арена
Ахмат
Не начался
Акрон

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Кто победит в мадридском дерби?2894 голоса
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
онлайны
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Победы «Динамо» и «Баварии», голы Роналду и Кейна, сотрудника «Матч ТВ» обвинили в финансировании терроризма и другие новости
24 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Ростова», «Зенит» против «Оренбурга», «Локомотив» сыграет с «Рубином»
19431 минуту назад
Аморим исправляется: обыграл «Челси», дальше «Брентфорд»? Возьмете победу «МЮ» в Предикторе?
34 минуты назадТелеграм
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брентфорда», «Ливерпуль» против «Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Бернли»
147 минут назад
Агент Глебова: «У Лички в час дня Данил был уже свободен, на базе никого нет. У Карпина все понятнее и привычнее: мероприятия в 5-6 вечера начинаются»
7сегодня, 02:28
Ловчев за ужесточение лимита: «Иностранцы приезжают невыдающиеся. Надо дать играть молодым, чтобы было больше Батраковых»
11сегодня, 02:13
Кейн не думает о возвращении в АПЛ: «Мне нравится играть в «Баварии». Можем обсудить продление контракта»
3сегодня, 01:45
Генсек РФС о возможном визите Путина на ЧМ-2026: «Пусть коллеги рассмотрят вопрос, чтобы наша сборная тоже посетила турнир»
18вчера, 22:02
«Моуринью – гей, он пидорас» скандировали фанаты «Порту» на матче с «Риу Аве», клуб оштрафовали на 3 190 евро. Тренер возглавляет «Бенфику»
154вчера, 22:01
Матчи в выходные – последняя проверка перед вторым туром ЛЧ! Не забудьте сделать замены в Фэнтези
вчера, 22:00
Ко всем новостям
Последние новости
Журова о безопасности на ЧМ-2026: «Трамп может взять пример с ЧМ-2018 – в России во всех регионах единовластие, все строго и спокойно»
6 минут назад
«Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
37 минут назад
Синама-Понголь назвал Аршавина лучшим российским футболистом в истории: «Отлично играл за «Арсенал» в АПЛ»
сегодня, 03:08
ФИФА отстранила на год Гарсеса из «Алавеса» и еще 6 игроков сборной Малайзии за подделку документов
1сегодня, 02:55
Семшов о проблеме российского футбола: «Атакующие игроки зачастую не отрабатывают в обороне. В Европе наоборот»
3сегодня, 01:59
Андрей Канчельскис: «Спартак» может не стать чемпионом, даже если купит Ямаля. Им всегда что-то мешает»
6сегодня, 01:29
Агент Баринова о предложении ЦСКА в последний день окна: «Приехали все руководители «Локо»: «Дим, ты наше все, ответим отказом – у нас нет замены»
1сегодня, 01:16
Депутат Журова об УЕФА: «Они не реагируют на призывы вернуть Россию и отстранить Израиль, не хотят негатива. Для международных федераций это разные ситуации, они отыгрываются на нас»
9вчера, 22:03
Бентли о завершении карьеры в 29 лет: «Это разбило мне сердце, сломало меня. Помню, рыдал в раздевалке. Потом не смотрел футбол 5 лет»
7вчера, 22:02
Педро о Петербурге: «Потрясающий город! Чем холоднее на улице, тем сложнее выходить из дома, но нам очень нравится жить здесь»
2вчера, 21:51