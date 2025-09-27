«Ахмат» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
«Ахмат» примет «Акрон» в 10-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Ахмат-Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 10 тур
27 сентября 11:00, Ахмат-Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
