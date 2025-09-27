«Ростов» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Краснодар» сыграет в гостях с «Ростовом» в 10-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Ростов Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 10 тур
27 сентября 16:00, Ростов Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
