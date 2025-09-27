Тихонов про отстранение Израиля: «Страна-чудовище, давно надо бахнуть по ней. Мы называем себя сверхдержавой и нигде не участвуем, жалуемся, а надо жить по «Тарзану» – в джунглях сильный имеет все»
Ранее сообщалось, что УЕФА не отстранит Израиль от международных турниров, американские официальные лица повлияли на решение. При этом утверждалось, что УЕФА примет решение по Израилю на следующей неделе, за отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома.
«Мы называем себя сверхдержавой и нигде не участвуем. Давно надо было бахнуть по Израилю. Чтобы раз и навсегда прекратили интриги по всему земному шару.
У меня друзей-евреев больше, чем у евреев. Но их ненавидит весь земной шар. Я еще удивляюсь, что мусульмане только стонут. Их бомбят, люди гибнут, а они только рассказывают, какие все плохие, а мы хорошие. Воевать надо учиться.
Израиль защищают, потому что мы ничего не делаем. Нас везде отстранили, и мы везде жалуемся. Надо жить по «Тарзану». В джунглях сильный имеет все. А мы не имеем ничего. Ни в МОК, нигде нет нашего представительства.
Я бы сейчас ввел войска в Молдову, как в Югославии было. Американцы сунулись, а там наши. А мы никто сегодня. Где, что интересного мы сделали? Убили одного нашего – значит, тысячу истребить. Вот тогда все будет нормально.
Израиль – страна-чудовище. Нетаньяху – ненормальный, но даже евреи встают против него.
Надо спрашивать Кремль, почему нас не защищают, а не Тихонова», – сказал бывший президент Союза биатлонистов России и четырехкратный олимпийский чемпион.