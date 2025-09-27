Тихонов про отстранение Израиля: «Страна-чудовище, давно надо бахнуть по ней. Мы называем себя сверхдержавой и нигде не участвуем, жалуемся, а надо жить по «Тарзану» – в джунглях сильный имеет все»

Александр Тихонов высказался о попытках США помешать отстранению Израиля.

Ранее сообщалось , что УЕФА не отстранит Израиль от международных турниров, американские официальные лица повлияли на решение. При этом утверждалось , что УЕФА примет решение по Израилю на следующей неделе, за отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома.

«Мы называем себя сверхдержавой и нигде не участвуем. Давно надо было бахнуть по Израилю. Чтобы раз и навсегда прекратили интриги по всему земному шару.

У меня друзей-евреев больше, чем у евреев. Но их ненавидит весь земной шар. Я еще удивляюсь, что мусульмане только стонут. Их бомбят, люди гибнут, а они только рассказывают, какие все плохие, а мы хорошие. Воевать надо учиться.

Израиль защищают, потому что мы ничего не делаем. Нас везде отстранили, и мы везде жалуемся. Надо жить по «Тарзану». В джунглях сильный имеет все. А мы не имеем ничего. Ни в МОК, нигде нет нашего представительства.

Я бы сейчас ввел войска в Молдову, как в Югославии было. Американцы сунулись, а там наши. А мы никто сегодня. Где, что интересного мы сделали? Убили одного нашего – значит, тысячу истребить. Вот тогда все будет нормально.

Израиль – страна-чудовище. Нетаньяху – ненормальный, но даже евреи встают против него.

Надо спрашивать Кремль, почему нас не защищают, а не Тихонова», – сказал бывший президент Союза биатлонистов России и четырехкратный олимпийский чемпион.