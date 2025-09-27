«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
«Боруссия» Дортмунд сыграет в гостях с «Майнцем» в 5-м туре Бундеслиги.
Матч пройдет на «Мева Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Okko.
Бундеслига. 5 тур
27 сентября 13:30, Мева Арена
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
