Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу

Во Франции стартует 6-й тур Лиги 1.

В пятницу «Марсель» сыграет на выезде со «Страсбуром».

В субботу «Монако» Александра Головина встретится в гостях с «Лорьяном», «ПСЖ» Матвея Сафонова примет «Осер».

В воскресенье «Лилль» дома сыграет с «Лионом».

Чемпионат Франции

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Чемпионата Франции

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции