  • Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
0

Во Франции стартует 6-й тур Лиги 1.

В пятницу «Марсель» сыграет на выезде со «Страсбуром». 

В субботу «Монако» Александра Головина встретится в гостях с «Лорьяном», «ПСЖ» Матвея Сафонова примет «Осер».  

В воскресенье «Лилль» дома сыграет с «Лионом». 

Чемпионат Франции

6-й тур

Лига 1. 6 тур
26 сентября 18:45, Ля Мено
Страсбур
Не начался
Марсель
Лига 1. 6 тур
27 сентября 15:00, Стад дю Мустуа
Лорьян
Не начался
Монако
Лига 1. 6 тур
27 сентября 17:00, Стадиум де Тулуз
Тулуза
Не начался
Нант
Лига 1. 6 тур
27 сентября 19:05, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Не начался
Осер
Лига 1. 6 тур
28 сентября 13:00, Альянц Ривьера
Ницца
Не начался
Париж
Лига 1. 6 тур
28 сентября 15:15, Стад Сен-Симфорьен
Мец
Не начался
Гавр
Лига 1. 6 тур
28 сентября 15:15, Пьер Моруа
Лилль
Не начался
Лион
Лига 1. 6 тур
28 сентября 15:15, Стад Раймон Копа
Анже
Не начался
Брест
Лига 1. 6 тур
28 сентября 18:45, Роазон Парк
Ренн
Не начался
Ланс

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Чемпионата Франции

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
