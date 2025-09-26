Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
Во Франции стартует 6-й тур Лиги 1.
В пятницу «Марсель» сыграет на выезде со «Страсбуром».
В субботу «Монако» Александра Головина встретится в гостях с «Лорьяном», «ПСЖ» Матвея Сафонова примет «Осер».
В воскресенье «Лилль» дома сыграет с «Лионом».
Чемпионат Франции
6-й тур
27 сентября 15:00, Стад дю Мустуа
27 сентября 17:00, Стадиум де Тулуз
27 сентября 19:05, Парк-де-Пренс
28 сентября 13:00, Альянц Ривьера
28 сентября 15:15, Стад Сен-Симфорьен
28 сентября 15:15, Пьер Моруа
28 сентября 15:15, Стад Раймон Копа
28 сентября 18:45, Роазон Парк
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69787 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
