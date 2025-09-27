  • Спортс
  • Дегтярев о снятии санкций с паралимпийцев: «Этот прецедент станет ориентиром для МОК и других федераций, которые будут более сговорчивыми»
Дегтярев о снятии санкций с паралимпийцев: «Этот прецедент станет ориентиром для МОК и других федераций, которые будут более сговорчивыми»

Михаил Дегтярев назвал прецедентом для МОК снятие санкций с паралимпийцев.

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Решение Генеральной ассамблеи МПК о восстановлении статуса ПКР – важный шаг на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной спортивной арене. Теперь наши паралимпийцы смогут выступать под российским флагом и с гимном в дисциплинах, которые курирует МПК: легкая атлетика, плавание, следж-хоккей, пулевая стрельба, пауэрлифтинг и другие.

Поздравляю все наше спортивное сообщество – это результат большой работы. Убежден, что этот прецедент станет ориентиром и для Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
МПК
ПКР
