УЕФА не отстранит Израиль, ЧМ-2030 не расширят до 64 команд, Кузяев в «Рубине», победы «Сити», «Арсенала» и «Атлетико», налоги для букмекеров, Госдума против иностранной музыки в спорте и другие новости
1. УЕФА не отстранит Израиль. Американские официальные лица повлияли на решение, утверждает Israel Hayom.
2. КХЛ. «Локомотив» обыграл «Северсталь», «Динамо» Минск победило «Торпедо», «Шанхай» уступил «Динамо» Москва, «Сибирь» одолела «Салават».
3. В ФИФА обсудили расширение ЧМ-2030 до 64 команд: КОНМЕБОЛ официально представила идею на встрече в башне Трампа в Нью-Йорке. Впрочем, проект навряд ли реализуют, большинство совета федерации считает, что это навредит турниру из-за матчей без интриги.
4. Полузащитник Далер Кузяев перешел в «Рубин» свободным агентом. Контракт – до конца сезона.
5. В Кубке лиги «Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд» в гостях (2:0), «Арсенал» победил «Порт Вейл» (2:0).
6. «Атлетико» вырвал победу у «Райо Вальекано» (3:2) благодаря хет-трику Альвареса.
7. В Госдуме предложили не использовать иностранную музыку в спорте. Впрочем, Олег Матыцин пояснил: «Речь идет не о борьбе с чем-то, речь о приоритизации и продвижении отечественных композиторов и музыкантов».
8. Минфин предлагает ввести для букмекеров два новых налога – на игорный бизнес и на прибыль организаций.
9. КДК рассмотрит скандирование «Зенит» не может, судья поможет» фанатами «Краснодара», заявил Григорьянц. Ранее он говорил, что кричалка не попала в рапорт делегата.
10. «Спартаку» предложили двух российских тренеров, пишет Metaratings.ru. На замену Станковичу рассматриваются и иностранцы.
11. Джованни Леони порвал «кресты» в первом матче за «Ливерпуль» и пропустит несколько месяцев. «Красные» внесут Федерико Кьезу в заявку на Лигу чемпионов после травмы Леони.
12. «Интер Майами» крупно обыграл «Нью-Йорк Сити» (4:0) и вышел в плей-офф МЛС. Лионель Месси сделал дубль и передачу. Он является лидером гонки бомбардиров сезона МЛС с 24 голами.
13. Аделия Петросян весной получила травму паха, сообщает «Р-Спорт».
14. Сперцян, Максименко, Мостовой, Обляков, Сергеев, Агкацев, Дивеев – среди номинантов на премию «Джентльмен года».
Цитаты дня.
Аурелио Де Лаурентис: «Футбол в нынешнем виде обречен на смерть из-за уровня расходов. Надеюсь, будет возможность реорганизовать лиги, чтобы молодежь смотрела не только яркие моменты»
«Карпин ставит атакующую, зрелищную игру. Он первым в России пошел по пути, который до него пытались пройти только иностранцы. Первым его прошла «Барса» Гвардиолы». Кафанов о тренере
Этери Тутберидзе: «Петросян сомневалась, ехать ли на олимпийский отбор. Мы ей говорили: хочешь запасной девочке место отдать? Будешь жалеть всю жизнь»
Тарасова о предложении депутатов по музыке в спорте: «Пусть Госдума занимается своими делами. У них что, дел нет, что они нашими делами занимаются?»
«В Каталонии много африканцев, марокканцев, грязных приезжих. Я не расист, но все отрицательные моменты из-за них. В России нет такого хаоса». Российский футболист Криворог об Испании
Федор Смолов: «Зенит» – главный раздражитель «Краснодара». «Спартак»? #####, 7-е место, кого он раздражать будет?»