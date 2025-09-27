У Альвареса 5 голов в 2 последних матчах. Аргентинец 5 раз забил «Реалу» за 8 игр
Хулиан Альварес забил 5 голов в двух последних матчах.
Сегодня нападающий «Атлетико» реализовал пенальти и забил со штрафного в игре с «Реалом» в 7-м туре Ла Лиги (4:2, второй тайм). Ранее он сделал хет-трик в матче с «Райо Вальекано» (3:2).
В восьми матчах против «сливочных» в составе «Атлетико» и «Манчестер Сити» аргентинский футболист забил 5 мячей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
