41

«Зенит» на 1 очко отстает от «Локомотива» и «Краснодара» в РПЛ

«Зенит» сократил отставание от «Краснодара».

В 10-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые победили «Оренбург» (5:2), а «быки» сыграли вничью с «Ростовом» (0:0). 

В данный момент в турнирной таблице лидирует «Локомотив», набравший 20 очков. «Краснодар» идет вторым с таким же количеством баллов, «Зенит» занимает третье место с 19 очками. 

На четвертой строчке расположился ЦСКА (18 баллов), на пятой – «Балтика» (17). У этих команд есть матч в запасе.

