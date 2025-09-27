«Зенит» на 1 очко отстает от «Локомотива» и «Краснодара» в РПЛ

«Зенит» сократил отставание от «Краснодара».

В 10-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые победили «Оренбург» (5:2), а «быки» сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

В данный момент в турнирной таблице лидирует «Локомотив », набравший 20 очков. «Краснодар » идет вторым с таким же количеством баллов, «Зенит » занимает третье место с 19 очками.

На четвертой строчке расположился ЦСКА (18 баллов), на пятой – «Балтика» (17). У этих команд есть матч в запасе.