«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
«Реал» сыграет в мадридском дерби с «Атлетико» в 7-м туре Ла Лиги.
Матч пройдет на стадионе «Метрополитано».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:15 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Ла Лига. 7 тур
27 сентября 14:15, Метрополитано
Не начался
Кто победит в мадридском дерби?3895 голосов
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
