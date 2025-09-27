«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас» в 6-м туре АПЛ.
Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Премьер-лига. 6 тур
27 сентября 14:00, Селхерст Парк
Не начался
Кто победит в мадридском дерби?3562 голоса
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости