Матч окончен
«Айнтрахт» со счетом 6:4 победил «Боруссию» Менхенгладбах. Было 6:0 до 72-й минуты
«Боруссия» Менхенгладбах и «Айнтрахт» забили 10 голов в одном матче.
Команда Дино Топпмеллера одержала выездную победу со счетом 6:4 в матче 5-го тура Бундеслиги.
К 72-й минуте гости вели со счетом 6:0, но затем хозяева отыграли 4 мяча.
В составе гостей Фарес Шаиби забил гол и сделал два ассиста, Рицу Доан сделал две результативные передачи, защитник Робин Кох сделал дубль, а Джан Узун забил и ассистировал партнеру. У хозяев два ассиста на свой счет записал защитник Джо Скалли.
«Айнтрахт» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 9 очков. «Боруссия» идет 18-й с двумя баллами.
Бундеслига. 5 тур
27 сентября 16:30, Боруссия-Парк
Завершен
4 - 6
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
