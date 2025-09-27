«Айнтрахт» со счетом 6:4 победил «Боруссию» Менхенгладбах. Было 6:0 до 72-й минуты

«Боруссия» Менхенгладбах и «Айнтрахт» забили 10 голов в одном матче.

Команда Дино Топпмеллера одержала выездную победу со счетом 6:4 в матче 5-го тура Бундеслиги.

К 72-й минуте гости вели со счетом 6:0, но затем хозяева отыграли 4 мяча.

В составе гостей Фарес Шаиби забил гол и сделал два ассиста, Рицу Доан сделал две результативные передачи, защитник Робин Кох сделал дубль, а Джан Узун забил и ассистировал партнеру. У хозяев два ассиста на свой счет записал защитник Джо Скалли .

«Айнтрахт » занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 9 очков. «Боруссия » идет 18-й с двумя баллами.