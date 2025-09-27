11

«Айнтрахт» со счетом 6:4 победил «Боруссию» Менхенгладбах. Было 6:0 до 72-й минуты

«Боруссия» Менхенгладбах и «Айнтрахт» забили 10 голов в одном матче.

Команда Дино Топпмеллера одержала выездную победу со счетом 6:4 в матче 5-го тура Бундеслиги. 

К 72-й минуте гости вели со счетом 6:0, но затем хозяева отыграли 4 мяча.

В составе гостей Фарес Шаиби забил гол и сделал два ассиста, Рицу Доан сделал две результативные передачи, защитник Робин Кох сделал дубль, а Джан Узун забил и ассистировал партнеру. У хозяев два ассиста на свой счет записал защитник Джо Скалли.

«Айнтрахт» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 9 очков. «Боруссия» идет 18-й с двумя баллами. 

Бундеслига. 5 тур
27 сентября 16:30, Боруссия-Парк
Боруссия М
Завершен
4 - 6
Айнтрахт Ф
Матч окончен
  Ранос
90’
+9’
Дикс
90’
+5’
90’
+5’
Кнауфф
90’
+1’
Аменда
  Энгельхардт
83’
Ульрих   Ранос
82’
  Табакович
78’
78’
Браун   Аменда
  Кастроп
72’
71’
Буркардт   Ваи
71’
Доан   Хейлунд
Райтц   Нетц
61’
Матино   Зандер
61’
57’
Узун   Гетце
57’
Коллинз   Бута
47’
  Кох
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Узун
39’
  Шаиби
Штегер   Нойхаус
38’
Кьяродиа   Табакович
38’
35’
  Буркардт
15’
  Кнауфф
11’
  Кох
Боруссия М
Николас, Кьяродиа, Эльведи, Дикс, Кастроп, Штегер, Ульрих, Энгельхардт, Райтц, Скалли, Матино
Запасные: Омлин, Нойхаус, Херрманн, Зандер, Ранос, Нетц, Фридрих, Фрауло, Табакович
1тайм
Айнтрахт Ф:
Сантос, Браун, Теате, Кох, Коллинз, Кнауфф, Узун, Схири, Шаиби, Доан, Буркардт
Запасные: Баойя, Цеттерер, Хейлунд, Ларссон, Ваи, Гетце, Аменда, Бута, Батшуайи
Подробнее
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?74464 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoБоруссия Менхенгладбах
logoбундеслига Германия
logoАйнтрахт Франкфурт
logoДжо Скалли
logoРицу Доан
logoРобин Кох
logoФарес Шаиби
logoДжан Узун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
