Российские паралимпийцы будут выступать на международных турнирах с флагом и гимном

Российские паралимпийцы вернутся на международные турниры с флагом и гимном.

Об этом сообщили в Паралимпийском комитете России (ПКР).

Сегодня Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил ПКР в правах.

«ПКР приветствует то, что большинство делегатов Генеральной Ассамблеи проголосовало за справедливое решение. МПК признал, что ПКР добросовестно исполняет обязательства по членству, установленные Уставом МПК.

Это важный вклад в развитие международного паралимпийского движения и пример того, что права спортсменов должны защищаться без дискриминации по национальному и политическому признакам.

Сегодня мы добились справедливого решения по членству ПКР в МПК.

Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет. Это – легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.

Несмотря на полное снятие ограничений МПК с Паралимпийского комитета России, в соответствии с письмом от Всемирной федерации параспорта, наши спортсмены на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в настоящее время в Индии, будут выступать только в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе, без флага и гимна Российской Федерации.

В качестве обоснования Всемирная федерация параспорта ссылается на то, что спортсмены и вспомогательный персонал были допущены к этим соревнованиям в соответствии с Регламентом нейтральных стран и учитывая это, будет практически невозможно внести все необходимые изменения в протокол, включая флаги, гимны, униформу, имена и обозначения, таблицу медалей и т.д.

Это не справедливо и нарушает права российских атлетов. ПКР приложит все усилия чтобы на ближайших международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, атлеты выступали с гимном и флагом, в экипировке сборной России.

ПКР также предстоит серьезная работа, чтобы с наших атлетов, которые выступают в видах спорта, развиваемых другими международными спортивными федерациями, как можно быстрее, были сняты все ограничения, и они получили возможность также полноценно выступать на международной спортивной арене.

Все российские паралимпийцы должны соревноваться под флагом своей страны и, стоя на верхней ступени пьедестала почета, слушать гимн Российской Федерации», – говорится в заявлении ПКР.