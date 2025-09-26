Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев выступят с короткими программами

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский покажут короткие программы на прокатах.

Спортивные пары выйдут на лед 27 сентября. Контрольные прокаты сборной России Санкт-Петербург Пары, короткая программа Начало – 16:20 по московскому времени (27 сентября), прямая трансляция – на сайте Первого канала. Участники Александра Бойкова – Дмитрий Козловский Вероника Меренкова – Даниль Галимов Анастасия Мишина – Александр Галлямов Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев Елизавета Осокина – Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков Таисия Щербинина – Артем Петров ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений определится позже. Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге