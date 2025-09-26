Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щебакова и Гончаров представят ритм-танцы

Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано представят ритм-танцы на прокатах.

Танцевальные дуэты выйдут на лед 27 сентября. Контрольные прокаты сборной России Санкт-Петербург Танцы на льду, ритм-танец Начало – 17:30 по московскому времени (27 сентября), прямая трансляция – на сайте Первого канала. Участники Василиса Григорьева – Евгений Артющенко Василиса Кагановская – Максим Некрасов Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин Софья Леонтьева – Даниил Горелкин Екатерина Миронова – Евгений Устенко Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано Софья Шевченко – Андрей Ежлов Анна Щербакова – Егор Гончаров ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений определится позже. Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге