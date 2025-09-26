Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щебакова и Гончаров представят ритм-танцы
Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано представят ритм-танцы на прокатах.
Танцевальные дуэты выйдут на лед 27 сентября.
Контрольные прокаты сборной России
Санкт-Петербург
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 17:30 по московскому времени (27 сентября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
Василиса Кагановская – Максим Некрасов
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
Софья Шевченко – Андрей Ежлов
Анна Щербакова – Егор Гончаров
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений определится позже.
Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
