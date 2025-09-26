0

Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щебакова и Гончаров представят ритм-танцы

Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано представят ритм-танцы на прокатах.

Танцевальные дуэты выйдут на лед 27 сентября.

Контрольные прокаты сборной России

Санкт-Петербург

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 17:30 по московскому времени (27 сентября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

Василиса Кагановская – Максим Некрасов

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

Софья Шевченко – Андрей Ежлов

Анна Щербакова – Егор Гончаров

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений определится позже.

Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoконтрольные прокаты
Милана Кузьмина
Даниил Горелкин
Софья Леонтьева
logoВасилиса Кагановская
Евгений Артющенко
Василиса Григорьева
Егор Гончаров
результаты
Анна Щербакова (танцы)
Андрей Ежлов
Екатерина Миронова
Софья Шевченко
Дмитрий Студеникин
logoДарио Чиризано
Евгений Устенко
logoЕлизавета Пасечник
logoМаксим Некрасов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
ISU: «Участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями в Пекине»
715 минут назад
Евгения Медведева: «В спорте парфюм приветствуется всегда. Все-таки мы спортсмены, живые люди, за этим надо следить, особенно девчонкам»
1446 минут назад
Nebelhorn Trophy. Гоголев, Торгашев, Томоно, Бричги, Садовский покажут произвольные программы
157 минут назадLive
Мемориал Непелы. Петрыкина, Гутманн, Ким Чхэ Ен, Пеццетта, Сенюк, Лин-Грейси выступят с короткими программами
23сегодня, 11:25Live
Гран-при среди юниоров. Шифрина, Ван Ихань, Джу Хе Вон, Ким Ю Сон, Калугина выступят с произвольными программами
сегодня, 11:25Live
Ягудин о словах Дюамель про Петросян: «Такие прыжки у Аделии были всегда. И они никак не поменяются к Олимпиаде»
8сегодня, 11:18
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Петросян и Гуменник поедут на Олимпиаду-2026! Почему им будет сложно?
сегодня, 11:00
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова покажут короткие программы
16сегодня, 10:57
Тамара Москвина: «Никто не сидит и не ждет, когда придут русские. Спортсмены стараются подтянуться к нашему уровню и где-то могут быть сейчас даже сравниваемы»
9сегодня, 10:41
Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман победили в танцах на льду, Бьянки и Базиль – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
2сегодня, 10:27
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев выступят с короткими программами
сегодня, 11:03
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Угожаев, Лутфуллин покажут короткие программы
сегодня, 10:50
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3сегодня, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
3вчера, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
6вчера, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
4вчера, 13:40
Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
3вчера, 11:37
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31