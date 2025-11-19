Морган после 4:2 с Данией выложил фото в килте: «Шотландия! Охренеть. Никогда не чувствовал себя шотландцем больше, чем сейчас»

Пирс Морган бурно отреагировал на выход Шотландии на ЧМ.

Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган в соцсетях отреагировал на победу сборной Шотландии над Данией (4:2) и выход команды на ЧМ-2026.

По ходу игры шотландцы дважды теряли первую строчку в отборочной группе, позволяя датчанам сравнять счет. Победный гол был забит на 93-й минуте, четвертый – на 99-й.

«Шотландия!!! Охренеть...» – написал Морган.

Он также опубликовал свое фото в килте, сопроводив его словами: «Никогда не чувствовал себя шотландцем больше, чем сейчас».

Фото: x.com/piersmorgan