Морган после 4:2 с Данией выложил фото в килте: «Шотландия! Охренеть. Никогда не чувствовал себя шотландцем больше, чем сейчас»
Пирс Морган бурно отреагировал на выход Шотландии на ЧМ.
Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган в соцсетях отреагировал на победу сборной Шотландии над Данией (4:2) и выход команды на ЧМ-2026.
По ходу игры шотландцы дважды теряли первую строчку в отборочной группе, позволяя датчанам сравнять счет. Победный гол был забит на 93-й минуте, четвертый – на 99-й.
«Шотландия!!! Охренеть...» – написал Морган.
Он также опубликовал свое фото в килте, сопроводив его словами: «Никогда не чувствовал себя шотландцем больше, чем сейчас».
Фото: x.com/piersmorgan
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Пирса Моргана в Х
