«Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Брентфордом» в 6-м туре АПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 14:30 по московскому времени.
Премьер-лига. 6 тур
27 сентября 11:30, Брентфорд Комьюнити
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
