Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова покажут короткие программы

Петросян, Горбачева, Акатьева покажут короткие программы на контрольных прокатах.

Фигуристки выйдут на лед 27 сентября.

Контрольные прокаты сборной России

Санкт-Петербург

Женщины, короткая программа

Начало – 15:00 по московскому времени (27 сентября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Софья Акатьева

Алина Горбачева

Ксения Гущина

Алиса Двоеглазова

Софья Муравьева

Аделия Петросян

Дарья Садкова

Анна Фролова

Вероника Яметова

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений определится позже.

Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге