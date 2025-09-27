Глушенков сделал первый покер в карьере – в игре с «Оренбургом»
Максим Глушенков сделал первый покер.
Полузащитник «Зенита» забил «Оренбургу» на 22-й, 34-й, 77-й и 92-й минутах матча 10-го тура Мир РПЛ (5:2).
Впервые в своей карьере Глушенков завершает матч с четырьмя голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
