Глушенков сделал первый покер в карьере – в игре с «Оренбургом»

Максим Глушенков сделал первый покер.

Полузащитник «Зенита » забил «Оренбургу » на 22-й, 34-й, 77-й и 92-й минутах матча 10-го тура Мир РПЛ (5:2).

Впервые в своей карьере Глушенков завершает матч с четырьмя голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .