Испания не уступает в игровое время 31 официальный матч подряд. Лишь у Бразилии была более длинная серия – 33 игры
Испания не проигрывает официальные матчи в игровое время с 2023 года.
Сборная Испании продлила серию без поражений в официальных матчах в игровое время до 31 игры.
Команда Луиса де ла Фуэнте разделила очки с Турцией (2:2) в заключительном туре отбора на ЧМ-2026.
В последний раз испанцы уступали в игровое время не в товарищеском матче 28 марта 2023-го. Тогда их победила Шотландия (0:2). Следует отметить, что по пенальти Испания проигрывала минувшим летом Португалии в Лиге наций.
Более продолжительная серия была только у Бразилии – 33 матча (с 1993 по 1998 год). Италия, как и Испания, не проигрывала 31 матч (с 2018-го по 2021-й).
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25123 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости