Испания не уступает в игровое время 31 официальный матч подряд. Лишь у Бразилии была более длинная серия – 33 игры

Испания не проигрывает официальные матчи в игровое время с 2023 года.

Сборная Испании продлила серию без поражений в официальных матчах в игровое время до 31 игры.

Команда Луиса де ла Фуэнте разделила очки с Турцией (2:2) в заключительном туре отбора на ЧМ-2026.

В последний раз испанцы уступали в игровое время не в товарищеском матче 28 марта 2023-го. Тогда их победила Шотландия (0:2). Следует отметить, что по пенальти Испания проигрывала минувшим летом Португалии в Лиге наций.

Более продолжительная серия была только у Бразилии – 33 матча (с 1993 по 1998 год). Италия, как и Испания, не проигрывала 31 матч (с 2018-го по 2021-й).