Грузия проиграла 4 матча подряд с общим счетом 2:12 – сегодня 1:2 от Болгарии
Грузия проиграла в 4 матчах подряд.
Сборная Грузии уступила команде Болгарии на выезде в последнем туре квалификации ЧМ-2026 (1:2).
Это четвертое поражение команды Вилли Саньоля подряд.
До этого грузины дважды проиграли Испании (0:2 и 0:4) и один раз Турции (1:4).
Грузия заняла третье место в своей отборочной группе и не сыграет на чемпионате мира следующим летом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
