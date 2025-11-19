Грузия проиграла 4 матча подряд с общим счетом 2:12 – сегодня 1:2 от Болгарии

Грузия проиграла в 4 матчах подряд.

Сборная Грузии уступила команде Болгарии на выезде в последнем туре квалификации ЧМ-2026 (1:2).

Это четвертое поражение команды Вилли Саньоля подряд.

До этого грузины дважды проиграли Испании (0:2 и 0:4) и один раз Турции (1:4).

Грузия заняла третье место в своей отборочной группе и не сыграет на чемпионате мира следующим летом.