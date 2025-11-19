Беларусь не побеждает 7 матчей подряд – 5 поражений, 2 ничьих. Сегодня 0:0 с Грецией

Сборная Беларуси не выигрывает 7 матчей подряд.

Сборная Беларуси сыграла вничью с командой Греции в отборе к ЧМ-2026 (0:0).

Это уже седьмой матч белорусов кряду без побед – до этого были 5 поражений и ничья.

Команда Карлоса Алоса заняла последнее место в отборочной группе с Шотландией, Данией и Грецией, не выиграв ни одного матча.