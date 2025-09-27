Паралимпийский комитет России полностью восстановлен в правах – решение МПК
Паралимпийский комитет России полностью восстановлен в правах решением МПК.
Соответствующее решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее, которая проходит в Сеуле.
В первом раунде против полного отстранения ПКР проголосовало 111 делегатов, за – 55, 11 – воздержались.
Во втором туре за отмену частичного отстранения ПКР проголосовал 91 делегат, против – 77, 8 – воздержались. Голосование по этому вопросу изначально было назначено на 26 сентября, однако его перенесли на день по техническим причинам.
Членство ПКР было приостановлено в 2023 году.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости