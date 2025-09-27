Паралимпийский комитет России полностью восстановлен в правах – решение МПК

Паралимпийский комитет России полностью восстановлен в правах решением МПК.

Соответствующее решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее, которая проходит в Сеуле.

В первом раунде против полного отстранения ПКР проголосовало 111 делегатов, за – 55, 11 – воздержались.

Во втором туре за отмену частичного отстранения ПКР проголосовал 91 делегат, против – 77, 8 – воздержались. Голосование по этому вопросу изначально было назначено на 26 сентября, однако его перенесли на день по техническим причинам.

Членство ПКР было приостановлено в 2023 году.