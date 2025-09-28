  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Флери не пропустил в прощальном матче за «Питтсбург» на предсезонке. Вратарь отразил все 8 бросков «Коламбуса» в 3-м периоде и стал 1-й звездой, ему устроили овацию
Видео
0

Флери не пропустил в прощальном матче за «Питтсбург» на предсезонке. Вратарь отразил все 8 бросков «Коламбуса» в 3-м периоде и стал 1-й звездой, ему устроили овацию

Марк-Андре Флери не пропустил ни одной шайбы в прощальном матче за «Питтсбург» .

40-летний вратарь, объявивший о завершении карьеры, ранее заключил пробный контракт с «Пингвинс».

Он сыграл свой прощальный матч за клуб, в составе которого провел большую часть карьеры в НХЛ (с 2003 по 2017 год). 

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе пенсильванцев вышел на третий период выставочного матча с «Коламбусом» (4:1), заменив Сергея Мурашова. За 20 минут на льду канадец отразил все 8 бросков по своим воротам. 

Его признали первой звездой встречи. Болельщики «Питтсбурга» устроили Флери овацию. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
выставочные матчи
болельщики
logoКоламбус
logoМарк-Андре Флери
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoСергей Мурашов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Флери сделал фото с Кросби, Малкиным и Летангом на тренировке «Питтсбурга». Голкипер завершит карьеру после предсезонной игры
10вчера, 09:44Фото
Флери о пробном контракте с «Питтсбургом»: «Способ замкнуть круг, идея исходила от Дубаса. Я увижу старых друзей и сыграю один период. В моем возрасте этого уже достаточно»
414 сентября, 05:15
«Питтсбург» и Флери подписали пробный контракт – 40-летний вратарь проведет прощальный матч в составе «Пингвинс» 27 сентября
2712 сентября, 15:32
Главные новости
Бардаков забил 1-й гол за «Колорадо» – «Далласу» на предсезонке. Его назвали 3-й звездой матча
37 минут назадВидео
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» в прощальной игре Флери, «Колорадо» победил «Даллас», «Монреаль» был сильнее «Торонто»
642 минуты назад
Гребенкин забил 1-й гол за «Филадельфию» – «Бостону» на предсезонке. Ему ассистировали Мичков (0+2 в игре) и Зеграс (1+1)
247 минут назадВидео
«Сент-Луис» продлил Фаулера на 3 года с кэпхитом 6,1 млн долларов. Защитник набрал 36 очков в 51 игре за клуб в регулярке НХЛ после обмена из «Анахайма»
2сегодня, 02:15
Капризов из-за глазной инфекции пропустил тренировку «Миннесоты», форвард принимает антибиотики. Хайнс надеется, что Кирилл вернется в ближайшее время
7вчера, 20:53
Овечкин на предсезонке, торговля сгущенкой. Редкие истории про хоккейный «Авангард»
вчера, 20:00Тесты и игры
«Анахайм» объявил о продлении контракта с Мактавишем на 6 лет. 22-летний форвард заработает 42 млн долларов
8вчера, 19:44
Козлов про 6 поражений «Салавата» подряд: «Мы не играем плохо, нас не раскатывают. Идет становление молодой команды. «Сибирь» должны побеждать»
3вчера, 19:19
«Анахайм» и Мактавиш договорились о контракте на 6 лет и 42 млн долларов. У 22-летнего форварда 22+30 в 76 играх в прошлом сезоне
5вчера, 18:48
Хмелевски о дебюте за «Ак Барс»: «Топ-клуб, большая честь играть за него. Меня встретили с распростертыми объятыми. Партнеры хорошие, мастерства много»
6вчера, 18:34
Ко всем новостям
Последние новости
Минтюков забил 1-й гол на предсезонке – в матче против «Лос-Анджелеса»
17 минут назадВидео
Атанасов об отъезде в НХЛ: «Торпедо» нужно выиграть Кубок Гагарина. А дальше посмотрим, ехать или нет»
вчера, 21:54
Исхаков о 3:4 с «Ак Барсом»: «Не скажу, что это щелчок по носу. «Металлург» выигрывал 3:0, пошли ошибки, упустили инициативу. Надо быть посолиднее, не допускать таких поражений»
вчера, 21:39
Хохлачев о дебюте за «Салават»: «Топ-команда, все супер, коллектив отличный. Жаль, что проиграли «Авангарду», хотелось проявить себя»
2вчера, 21:23
Гатиятулин о 4:3 с «Металлургом»: «У «Ак Барса» был серьезный разговор перед выездом. Решили: не будем смотреть в календарь, заглядывать в будущее. Фокусируемся на каждом матче»
1вчера, 21:07
Аймурзин не уйдет из «Северстали», сообщили в агентстве Winners: «Заявления о переходе в «Авангард» – спекуляции»
1вчера, 20:33
Зарипов о победе «Ак Барса» над «Металлургом»: «Был удивлен. Виден просвет, нужно выравнивать ситуацию. Хмелевски не перевернет игру в одиночку, побеждать должна команда»
1вчера, 20:15
Исаков об 1:2 от «Нефтехимика»: «Торпедо» не хватило агрессивной игры под воротами. Одна из задач – забрать и контролировать шайбу. Вроде план удался, но судя по результату – нет»
вчера, 20:04
Крикунов о 2:4: «Надо воевать, выкладываться, если хочешь выиграть у СКА. «Сочи» ничего не реализовал, в 3-м периоде пошел вперед, но не хватило, чтобы забрать хотя бы очко»
1вчера, 19:00
Гришин о 2:1 с «Торпедо»: «Нефтехимик» не планировал играть 2-м номером, соперник был свежее. Исакова очень уважаю, поблагодарил за игру. Сказал, что его команда выступила хорошо»
1вчера, 18:23