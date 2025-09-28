Флери не пропустил в прощальном матче за «Питтсбург» на предсезонке. Вратарь отразил все 8 бросков «Коламбуса» в 3-м периоде и стал 1-й звездой, ему устроили овацию
Марк-Андре Флери не пропустил ни одной шайбы в прощальном матче за «Питтсбург» .
40-летний вратарь, объявивший о завершении карьеры, ранее заключил пробный контракт с «Пингвинс».
Он сыграл свой прощальный матч за клуб, в составе которого провел большую часть карьеры в НХЛ (с 2003 по 2017 год).
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе пенсильванцев вышел на третий период выставочного матча с «Коламбусом» (4:1), заменив Сергея Мурашова. За 20 минут на льду канадец отразил все 8 бросков по своим воротам.
Его признали первой звездой встречи. Болельщики «Питтсбурга» устроили Флери овацию.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
