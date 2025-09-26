Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Угожаев, Лутфуллин покажут короткие программы

Гуменник, Дикиджи, Кондратюк покажут короткие программы на контрольных прокатах.

Фигуристы выйдут на лед 27 сентября.

Контрольные прокаты сборной России

Санкт-Петербург

Мужчины, короткая программа

Начало – 14:00 по московскому времени (27 сентября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Петр Гуменник

Владислав Дикиджи

Марк Кондратюк

Глеб Лутфуллин

Даниил Самсонов

Николай Угожаев

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений определится позже.

Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге