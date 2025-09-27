  • Спортс
  Победы «Динамо» и «Баварии», голы Роналду и Кейна, сотрудника «Матч ТВ» обвинили в финансировании терроризма и другие новости
0

Победы «Динамо» и «Баварии», голы Роналду и Кейна, сотрудника «Матч ТВ» обвинили в финансировании терроризма и другие новости

1. Московское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» (3:2) в гостях в стартовом матче 10-го тура Мир РПЛ. Команда Валерия Карпина впервые в сезоне победила три раза подряд.

2. В FONBET КХЛ «Лада» проиграла «Шанхаю» (1:4), «Локомотив» победил «Автомобилист» (3:2 ОТ), «Динамо» Минск обыграло «Северсталь» (4:2).

3. Написали, что сотрудника «Матч ТВ» обвинили в финансировании терроризма, инженер Сергей Пименов арестован до 23 ноября, возбуждено уголовное дело. Управляющий директор телеканала и заместитель гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки заявила: «Он сотрудник не «Матч ТВ», а другого актива. Холдинг осуждает поддержку терроризма и приложит усилия для привлечения виновных к ответственности».

4. «Бавария» разгромила «Вердер» (4:0) в стартовой игре 5-го тура Бундеслиги и продлила победную серию до 8 матчей. Харри Кейн сделал дубль, забил 100-й гол за «Баварию» и побил рекорд Роналду и Холанда.

5. Новости хоккея. «Рейнджерс» ожидают, что Панарин продлит контракт с понижением зарплаты, ориентир – 7 млн долларов в год у Копитара. «Ак Барс» может уволить Гатиятулина и интересуется форвардом «Вашингтона» Ремпалом. «Коламбус» поместил Федотова на драфт отказов. Барков выбыл на 7-9 месяцев из-за травмы и пропустит регулярный чемпионат, капитан «Флориды» перенес успешную операцию на связках колена. Голышев объяснил наличие псевдоэфедрина в организме: «Болел, выпил таблетки от простуды. Получилось, что один препарат столкнулся с другим, химическая реакция дала большую концентрацию».

6. Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серджи Бускетс объявил о завершении карьеры после сезона МЛС. Контракт чемпиона мира и Европы с «Интер Майами» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

7. Медведев, Синнер, Зверев, Музетти вышли во 2-й круг теннисного турнира в Пекине, Рублев, Хачанов, Бублик выбыли.

8. «Спартак» показал третий комплект формы на сезон от Jögel – красно-черный с «необычным узором».

9. По оценке Минфина, новые налоги для букмекеров (5% с суммы ставок как налог на игорный бизнес и 25% налога на прибыль) принесут бюджету почти 300 млрд рублей за три года.

10. «Аль-Иттихад» Карима Бензема дома уступил «Аль-Насру» Криштиану Роналду (0:2). Португалец забил 946-й гол в карьере и помог команде закрепиться на первом месте в чемпионате Саудовской Аравии.

11. Экс-капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин подал иск к бывшей жене Юлии Барановской об изменении размера алиментов. У них трое детей.

12. Бразильский скейтбордист Сандро Диас (ему 50 лет) съехал с рампы высотой в 22 этажа.

Цитаты дня:

Генич о ставках: «Пытался отыграться и становился колючим – жене доставалось, с детьми не общался, закрывался в комнате. Хорошо, что семья не ушла, что дети от меня не отказались»

Вячеслав Фетисов: «Война дала Советскому Союзу шанс участвовать в международных турнирах. Сегодня похожая ситуация с дискриминацией наших спортсменов. Ждем победы»

Валерий Карпин: «Ни как футболист, ни как тренер я особо ничего не достиг. Как игрок я выиграл чемпионат России. И что? Все уже забыли. Ну или не забыли. Кто-то помнит. И?»

Алина Загитова: «Не боюсь показаться глупой и в чем-то не разбирающейся. Краткий курс у меня был по всем профессиям – от монтажа до пожарной инспекции»

Трамп допустил перенос матчей ЧМ-2026 из городов США, если в них будет небезопасно: «Сиэтлом и Сан-Франциско управляют радикальные левые безумцы»

ISU: «Участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями в Пекине»

Льюис Хэмилтон о здоровье своего пса Роско: «Он впал в кому. Не знаю, очнется ли»

