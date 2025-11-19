Испания, Бельгия, Швейцария, Шотландия и Австрия вышли на ЧМ-2026
Испания вышла на чемпионат мира в 13-й раз подряд.
Сборная Испании сыграет на чемпионате мира 2026 года.
Команда Луиса де ла Фуэнте сыграла вничью с Турцией (2:2) в заключительном туре отборочного этапа и сохранила первую строчку в группе Е. Испанцы выступят на ЧМ в 13-й раз подряд.
Также первые места в своих группах сегодня обеспечили себе Бельгия (вышла в 4-й раз подряд), Швейцария (6-й подряд), Шотландия (впервые с 1998 года) и Австрия (впервые с 1998 года).
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25121 голос
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости