«Локомотив» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
«Локомотив» примет «Рубин» в 10-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «РЖД Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 10 тур
27 сентября 13:30, РЖД Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
