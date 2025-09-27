2

«Локомотив» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Локомотив» примет «Рубин» в 10-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «РЖД Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Премьер-лига. 10 тур
27 сентября 13:30, РЖД Арена
Локомотив
Не начался
Рубин

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
