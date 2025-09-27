  • Спортс
  Хабиб Нурмагомедов: «Гвардиола – великий тренер, но недостаточно, ему нужен еще десяток сезонов. Фергюсон и Анчелотти лет 30 были в топе»
Хабиб Нурмагомедов: «Гвардиола – великий тренер, но недостаточно, ему нужен еще десяток сезонов. Фергюсон и Анчелотти лет 30 были в топе»

Хабиб Нурмагомедов сравнил своего отца с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед».

– Ты фанат футбола. Как бы ты сравнил своего отца и Хавьера [Мендеса], например, с сэром Алексом Фергюсоном, Карло Анчелотти, Пепом Гвардиолой?

– Думаю, мой отец – как сэр Алекс Фергюсон, а Хавьер – как Карло Анчелотти. Ну, я так думаю.

Конечно, Гвардиола – великий тренер, но недостаточно. Ему нужно еще несколько сезонов, может быть, десяток. Сколько лет он уже в топе, 15? Где-то 15. А что насчет сэра Алекса Фергюсона или Карло Анчелотти? Да лет 30 они были в топе, как и мой отец и Хавьер.

Пеп Гвардиола, Хаби Алонсо, Луис Энрике – им нужно просто немного времени еще, – сказал бывший чемпион UFC в легком весе.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Okko MMA
Хабиб поздравил Дембеле с завоеванием «Золотого мяча»: «Лучший!»
22 сентября, 22:57
