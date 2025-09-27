Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Кальяри», «Милан» сыграет с «Наполи» в воскресенье

  • Спортс
2

В Серии А пройдут матчи 5-го тура.

В субботу «Ювентус» примет «Аталанту», «Интер» сыграет в гостях с «Кальяри».

В воскресенье «Рома» встретится дома с «Вероной», «Милан» сразится на своем поле с «Наполи».

Чемпионат Италии

5-й тур

Серия А. 5 тур
27 сентября 13:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Не начался
Кремонезе
Серия А. 5 тур
27 сентября 16:00, Альянц Стэдиум
Ювентус
Не начался
Аталанта
Серия А. 5 тур
27 сентября 18:45, Сарденья
Кальяри
Не начался
Интер
Серия А. 5 тур
28 сентября 13:00, Олимпийский стадион
Рома
Не начался
Верона
Серия А. 5 тур
28 сентября 16:00, виа дель Маре
Лечче
Не начался
Болонья
Серия А. 5 тур
28 сентября 18:45, Сан-Сиро
Милан
Не начался
Наполи
Серия А. 5 тур
29 сентября 16:30, Эннио Тардини
Парма
Не начался
Торино
Серия А. 5 тур
29 сентября 18:45, Луиджи Феррарис
Дженоа
Не начался
Лацио

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

