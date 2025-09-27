Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Кальяри», «Милан» сыграет с «Наполи» в воскресенье

В Серии А пройдут матчи 5-го тура.

В субботу «Ювентус » примет «Аталанту», «Интер » сыграет в гостях с «Кальяри ».

В воскресенье «Рома » встретится дома с «Вероной», «Милан» сразится на своем поле с «Наполи».

Чемпионат Италии

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

