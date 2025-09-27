Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Кальяри», «Милан» сыграет с «Наполи» в воскресенье
В Серии А пройдут матчи 5-го тура.
В субботу «Ювентус» примет «Аталанту», «Интер» сыграет в гостях с «Кальяри».
В воскресенье «Рома» встретится дома с «Вероной», «Милан» сразится на своем поле с «Наполи».
5-й тур
27 сентября 13:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
27 сентября 16:00, Альянц Стэдиум
28 сентября 10:30, Читта-дель-Триколоре
28 сентября 13:00, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Не начался
28 сентября 13:00, Олимпийский стадион
28 сентября 16:00, виа дель Маре
29 сентября 16:30, Эннио Тардини
29 сентября 18:45, Луиджи Феррарис
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
